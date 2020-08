Incidente a Pianoro, giovane investito da auto

Si trovava sul ciglio della strada, ma per qualche ragione una auto utilitari lo ha colpito, facendolo atterrare a qualche metro di distanza. Brutto incidente per un 20enne di origini ucraine, che nel pomeriggio di ieri a Rastignano di Pianoro è stato protagonista, suo malgrado, di un sinistro lungo via Andrea Costa, nei pressi della stazione.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e portato via in codice tre, in gravi condizioni anche se cosciente al momento dell'arrivo all'ospedale Maggiore. Quanto ai rilievi, ha proceduto la polizia locale di Pianoro, che dovrà ricostruire la dinamica dello schianto.

Nessuna conseguenza per il conducente del mezzo che ha investito il ragazzo, un trentenne di origini straniere. Il guidatore è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Diversi i disagi al traffico: sul posto è intervenuta anche una pattuglia di carabinieri locali. E' di due giorni fa invece la notizia di un analogo investimento, questa volta mortale, in via della Barca a Bologna, dove una signora stata investita e trascinata sull'asfalto da un'auto.