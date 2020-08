Via Stalingrado, scontro tra una volante e un motorino: un ferito grave

Incidente stradale tra una volante della Polizia e un motorino oggi pomeriggio, dopo le 18, in via Stalingrado, altezza viale del Lavoro. Stando alle prime informazioni, l'auto della Polizia stava percorrendo la strada per recarsi su un luogo di un intervento quando, per cause ancora da accertare, all'incrocio con via del Lavoro si è scontrata con un motorino.

Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale Maggiore in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia Locale, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa al traffico da porta Mascarella per consentire le operazioni in sicurezza.