Camion "sperona" ponteggio, chiusa al traffico via dell'Oro

Via dell'Oro chiusa dalla Polizia Municipale intorno alle 12.30 di oggi sia in entrata (via Castiglione) che in uscita (via Chiudare) per un incidente che ha provocato l'inclinazione di un ponteggio all'altezza del civico 13. Mentre la fila di curiosi attratti dall'anomala pendenza dell'impalcatura sosta in strada ci sono le raccomandazioni degli uomini in divisa che facendo passare i pedoni chiedono loro di restare sotto al portico. Mentre c'è chi fa battute sulla somiglianza con la Torre di Pisa, gli operai sono al lavoro con una gru per ripristinare la sicurezza della via.