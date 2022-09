Chi è il 46enne morto nell'incidente a Porretta

Si chiamava Ioan Petru Aparaschivei il 46enne che ha perso la vita la sera di domenica a Porretta Terme.

L'uomo, cittadino romeno, in via Roma, nel centro del paese dell'Appennino, a bordo di uno scooter Malaguti si è scontrato con una Opel Meriva per motivi ancora da accertare. Violento l'impatto, che non ha lasciato scampo al centauro che non avrebbe indossato il casco.

Sul luogo dello schianto - oltre ai carabinieri - sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il ferito in ospedale, per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare.