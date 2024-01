Maxi incidente sulla Porrettana, scontro tra 3 auto: due donne ferite

3 veicoli coinvolti, due donne di 72 e 42 anni ferite e trasportate al Maggiore, non in pericolo di vita, e altri feriti lievi. E' il bilancio dell'incidente avvenuto poco rima delle 16 di ieri, 4 gennaio, sulla SS64 Via Porrettana, nel territorio di Sasso Marconi.

Per cause da accertare, a scontrarsi tre auto che hanno bloccato completamente il traffico sulla statale. Sul posto sono arrivate due ambulanze, un’auto medica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco dai distaccamenti di Imola e Medicina, con mezzi di supporto dalla sede centrale, che hanno estratto una passeggera dall'abitacolo affidandola ai sanitari del 118.

Sulla Porrettana, il 21 ottobre scorso era deceduto un uomo di 71 anni, dopo un'uscita di strada.