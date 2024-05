Sulla Porrettana si scontrano tre veicoli: strada chiusa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A causa di un incidente stradale avvenuto alle 8.30 circa di oggi, 7 maggio, è stata chiusa, in entrambe le direzioni la strada statale 64 “Porrettana”, a Granarolo dell’Emilia, in corrispondenza del km 108.6, all'incrocio con via Venture

Dalle prime informazioni, sarebbero tre i veicoli coinvolti e ci sarebbero alcuni feriti.

Sul posto sono presenti la Polizia Locale, i soccorritori del 118 e il personale Anas.

Notizia in aggiornamento