Incidente a Marzabotto: scontro tra auto sulla Porrettana, traffico bloccato

Traffico bloccato questo pomeriggio sulla Porrettana a Marzabotto , per un incidente stradale. Questo pomeriggio la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, al km 65,500 in località Pian di Venola, nel comune di Marzabotto. Secondo le prime informazioni l'incidente stradale ha coinvolto tre autovetture ed un carroattrezzi.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registrano feriti. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.