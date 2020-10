Incidente sulla nuova Porrettana: coinvolta un'ambulanza, cinque feriti

Incidente sulla nuova Porrettana nel tardo pomeriggio. Vigili del fuoco ed elisoccorso sono intervenuti tra Pontecchio Marconi e Sasso per uno scontro tra una autoambulanza e due altre vetture, tra cui un furgoncino. Cinque i feriti nell'impatto, tre in ambulanza e due nelle restanti vetture.

Sul posto sono arrivati anche un'altra ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto uno dei feriti e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. La polizia locale ha gestito la viabilità per la durata dei rilievi. Al momento la dinamica è in corso di aggiornamento da parte dei militari dell'Arma locale. L'Anas informa che la strada è bloccata in entrambe le direzioni per i rilievi.

Solo pochi giorni fa un altro incidente, sempre nel tratto banalizzato della ex autostrada.