Incidente sulla Porrettana, camion si ribalta e centra due auto: tre feriti, strada chiusa | FOTO

Brutto incidente oggi nel comune Marzabotto. Il bilancio è di tre feriti più la chiusura al traffico della strada statale 64 Porrettana.

Da quanto si apprende, un camion si sarebbe ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Nello schianto il mezzo pesante sarebbe finito addosso a due automobili. L'impatto è avvenuto nel primo pomeriggio odierno, all'altezza delle Officine Bini. Nel sinistro tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in condizioni di media gravità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Porrettana chiusa

L'incidente ha causato inconvenienti alla circolazione. Per permettere le operazioni di soccorso, infatti, la Porrettana - nella zona industriale - è stata chiusa in direzione Vergato. Alle ore 14.30 la via risulta interdetta al traffico già da circa un'ora. Dalle informazioni pervenute, l'intervento si starebbe protraendo per via delle delicate operazioni necessaria a sgomberare la carreggiata. Per spostare il camion finito sul ciglio della strada, infatti, sono dovuti intervenire sul posto anche i vigili del fuoco, che ora sono al lavoro con l’autogru per ripristinare la viabilità.

LE IMMAGINI SUL LUOGO DEL SINISTRO