Medicina: 14enne investito da un'auto mentre tenta di attraversare in bicicletta la strada

Un ragazzino di 14 anni in bicicletta è stato investito oggi pomeriggio lungo la San Vitale. L'incidente è avvenuto nel territorio di Medicina, in località Ganzanigo, e da quanto si apprende a travolgere il giovane sarebbe stata un'auto.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, e indagini sono in corso, ma dalle prime sommarie informazioni sembra che il 14enne stesse tentando di attraversare la strada quando sarebbe stato urtato da una vettura.

A prestare i primi soccorsi sono stati i Vigili del Fuoco che per un altro intervento stavano transitando lungo la San Vitale, seguiti subito dal personale del 118 che hanno trasportato il giovane al Maggiore in condizioni di media gravità.

Due giorni fa a Bologna un altro incidente ha visto coinvolto un minore: in via Azzurra, una bambina di 10 anni è stata colpita da una vettura mentre in bicicletta attraversava sulle strisce pedonali. Soccorsa, è stata ricoverata in gravi condizioni.

Foto: archivio