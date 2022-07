Romano Tarroni è il ciclista travolto e ucciso a Molinella

Romano Tarroni. E' questo il nome del ciclista che ieri ha perso la vita sulle rive del torrente Quaderna. 80 anni, ma un fisico atletico e la passione per le due ruote, Tarroni è stato travolto e ucciso da un'auto sulla Sp29, a Molinella.

I funerali si svolgeranno giovedì 14 luglio presso la chiesa di San Francesco a Molinella.

Un incidente, avvenuto per cause in via di accertamento, che porta con se incredulità e sgomento. "La rabbia e il mio dolore sono un tutt'uno....Essere lì sul posto e riconoscere un cadavere ... e dire sì e lui ... se ne andato a cavallo della sua bici ...". Sono le parole che la figlia della vittima ha affidato ai social. Social che in queste ore si sono riempiti di messaggio di affetto e cordoglio per Romano.

Il sinistro

Dalle prime ricostruzioni, l'ottantenne in sella alla sua bici stava percorrendo la frazione di Sant’Antonio Quaderna, tra Medicina e Molinella. Erano le 9 del mattino circa, quando per cause ancora da accertare il ciclista sarebbe stato urtato da un'auto. Nell'impatto tra i due mezzi, l'ottantenne è stato disarcionato, rimbalzando a terra con violenza. La caduta gli è stata fatale. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto, con ambulanza e elicottero.