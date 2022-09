Incidente al Savena: schianto alla rotonda, morto 31enne

Notte tragica sulle nostre strade. In zona Savena ha perso la vita un automobilista. Aveva 31 anni ed era di San Lazzaro di Savena.

Da quanto si apprende il sinistro si è registrato intorno alle 4 di oggi - 30 settembre 2022 - alla periferia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava imboccando la rotonda Decorati al Valor Militare, arrivando alla guida della sua auto dal viale . Per motivi ancora al vaglio avrebbe perso il controllo del mezzo, che è così finito fuori dalla carreggiata. Troppo profonde le ferite riportate nel violento impatto, per l'automobilista non c'è stato purtroppo nulla da fare.