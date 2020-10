Incidente a San Lazzaro: tamponamento auto-bici elettrica, ciclista ferito

Traffico in sofferenza e un ciclista finito in ospedale. E' il bilancio di un incidente registrato stamattina, poco prima delle ore 9, a San Lazzaro di Savena, all'altezza della rotonda di congiunzione tra le vie Emilia-Aldo Moro-Vernizza.

Da quanto si apprende, il ciclista era in sella alla sua bicicletta elettrica quando, in prossimità della rotonda, si è scontrato con un’auto. Nel tamponamento il ciclista è stato disarcionato dal mezzo con violenza. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice 2 (media gravità), lamentando dolori alla spalla. Gli aAccertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte della polizia locale.

A seguito del sinistro, nei pressi del luogo dell'impatto si sono registrati rallentamenti al traffico.