Schianto contro un palo, grave motociclista 18enne

E' stato ricoverato in codice di massima gravità - 3 - un 18enne rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, 26 agosto a Sala Bolognese.

Per cause ancora da accertare, in sella alla sua moto, si sarebbe scontrato con un'altra auto per poi finire la sua corsa contro un palo, in via Logarola, in località Boncovento di Sala Bolognese.

Sul posto sono arrivai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi.

Il 20 agosto scorso, un 37enne imolese ha perso la vita lungo la statale 9, alle porte di Faenza.

notizia in aggiornamento