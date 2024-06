Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato trasportato al Pronto Soccorso in codice di media gravità il conducente dell'auto che nella notte è uscita di strada. Per motivi da accertare, ha preso il controllo del mezzo, mentre stava percorrendo via Codronchi, a San Giorgio di Piano, poco prima delle 4 di questa notte, ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata, per quello che sembra essere un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso il ferito, poi trasportato in ospedale in ambulanza.

Sono giorni critici: ieri è morto il motociclista di 61 anni rimasto coinvolto nello scontro di ieri mattina sull’A1 all’altezza di Sasso Marconi. Era stato trasportato in codice di massima gravità (3) all'ospedale Maggiore, ma poco dopo è deceduto.

Il giorno prima, a San Pietro in Casale, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate. Una ragazza di 30 anni che guidava la moto è stata trasportata al Maggiore di Bologna in codice 3, mentre sabato scorso, a Medicina ha perso la vita, Elena Lavinia Iordache, 35 anni, originaria di Budrio.