Incidente a San Giorgio di Piano: auto nel fosso, morto a 53 anni

Incidente dall'esito purtroppo mortale quello di questo pomeriggio a San Giorgio di Piano, dove la Polizia locale di Reno Galliera è intervenuta lungo la strada provinciale di Galliera nella frazione di Stiatico per i rilievi attorno all'uscita di strada di una utilitaria.

S.P. 53 anni, è stato recuperato esanime dai vigili del fuoco, intervenuti dopo che la Fiat Punto sulla quale viaggiava la vittima, originaria di Malalbergo, per ragioni in corso di accertamento è uscita di strada, finendo nel fosso accanto. Sono ancor ain corso accertamenti, am dai primi rilievi sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo, forse dopo esser stato colto da un malore improvviso. Nulla da fare per i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 53enne.