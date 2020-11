Incidente a San Giorgio di piano: due feriti

Scontro frontale in tarda mattinata sulla Sp4 a San Giorgio di Piano, dove via Poggiorenatico è rimasta chiusa all'altezza dell'incrocio con via Cinquanta. Nello schianto, che ha coinvolto due auto, una persona è rimasta incastrata dentro l'abitacolo, e per questo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberarla. Sul posto anche la polizia locale. Il ferito più grave è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore. La strada stata riaperta solo intorno alle 14.