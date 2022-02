Incidenti stradali nella Bassa: due feriti e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Un trentenne cittadino italiano è stato denunciato dai carabinieri di Molinella per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato rintracciato sabato sera dopo che il suo veicolo -secondo la ricostruzione fatta dai militari- avrebbe urtato un altro mezzo in contromano, all’altezza di una rotonda, per poi non fermarsi e allontanarsi. Intercettato dalla pattuglia intorno alla prima serata di sabato, il tasso alcolemico dell'uomo è stato misurato in quasi 2 g/l, quattro volte il limite consentito. Immediata è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

A San Giorgio di Piano invece questa notte, una 22enne e un 38enne sono finiti in ospedale dopo che il loro furgone è stato ritrovato fuori strada. Sul posto sono arrivati il 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del luogo. In base a un primo riscontro non sembrano esserci altri veicoli coinvolti.