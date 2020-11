Incidente a San Giorgio di Piano: auto contro un muretto, morto 43enne

Un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, 24 novembre, poco dopo le 17, in via Centese, Sp 42, sul territorio di San Giorgio di Piano.

L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta e le cause del sinistro sono in via di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni emerge la perdita di controllo del mezzo, che ha poi sbandato, finendo contro un muretto di cemento armato e poi nel fosso al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il conducente, e i Carabinieri della stazione per effettuare i rilievi.

Si tratta del secondo incidente della giornata a San Giorgio di Piano. In tarda mattinata, via Poggiorenatico era rimasta chiusa all'altezza dell'incrocio con via Cinquanta. Nello schianto, che ha coinvolto due auto, una persona è rimasta incastrata dentro l'abitacolo, e per questo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberarla. Sul posto anche la polizia locale. Il ferito più grave è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore. La strada stata riaperta solo intorno alle 14.

Gallery