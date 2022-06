Incidente a San Giovanni in Persiceto: chiusa al traffico la tangenziale SS 568 VAR

A causa di un incidente autonomo è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 568 Var “Tangenziale di San Giovanni in Persiceto al km 5,500 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.. Lo segnala ANAS.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registrano feriti.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Le deviazioni sono segnalate in loco.

Foto archivio