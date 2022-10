Incidente a San Giovanni: investita mentre attraversa la strada, giovane donna in ospedale

Una donna di 20 anni è stata ricoverata in codice di massima gravità presso l'ospedale Maggiore di Bologna, dopo u incidente stradale. E' successo ieri sera, lungo via Modena a San Matteo della Decima. La donna, secondo quanto ricostruito, stava attraversando la strada, quando l'auto la ha travolta. Il conducente ha prestato subito i primi soccorsi alla ragazza, fino all'arrivo dell'ambulanza. Successivamente, la donna è stata caricata in ambulanza e portata a Bologna. I carabinieri di San Giovanni si sono occupati dei rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo un settembre di fuoco, anche l'inizio di ottobre è stato funestato da incidenti, alcuni dei quali purtroppo con esito mortale.