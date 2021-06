Incidente a San Giovanni in Persiceto: travolto in bici, morto

Un 81enne è morto dopo essere stato travolto da un'auto utilitaria, condotta da un 21enne, mentre era in bicicletta. E' successo ieri nella tarda serata a san Giovanni in Persiceto, lungo via Modena, lunga strada che porta a Sant'Agata bolognese.

Subito dopo l'impatto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del signore. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, fatale al signore.

(Foto di repertorio)