Incidente a Persiceto, morto centauro. Automobilista fugge dopo lo scontro

Aveva 45 anni ed è morto in via Modena a San Giovanni in Persiceto. La vittima, in sella alla sua moto, per motivi da accertare si è scontrata con un furgone poco dopo le 18 di ieri, 30 maggio. Per il centauro non c'è stato scampo. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il trasporto all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso, è deceduto poche ore più tardi.

Il conducente del furgone dopo l'impatto non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito per la sua strada, circostanza confermata anche dai testimoni ascoltati dai Carabinieri intervenuti sul posto. I militari quindi, oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente, si sono dati alla ricerca del "pirata della strada".

Intorno alle 20, l'uomo si è presentato alla caserma di Crevalcore e ora è indagato ai sensi dell'articolo del Codice penale 589 ter: (fuga del conducente in caso di omicidio stradale).

Sei vittime in un mese

L'ultima tragedia sulle strade risale al 28 maggio: si tratta di un altro motociclista, Marco Monteventi, 49enne bolognese, che, dopo lo scontro con un'auto, sulla Fondovalle del Panaro, nel modenese, è morto all'ospedale Maggiore.

Il 24 maggio a Granarolo, alle 7 del mattino un automobilista avrebbe perso i controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell'illuminazione per poi finire fuori strada. L'incidente ha fatto una vittima, Salie Gjonzenalaj, 75 anni, che potrebbe essere stata investita. Il corpo, sbalzato oltre le siepi che costeggiano la strada, è stato trovato dopo ore.

L'11 maggio scorso, aveva perso la vita una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, Emily Vegliante. Nel territorio di Cento (Fe), due vetture si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore.