Incidente a San Lazzaro, scontro tra auto: conducenti incastrati, arriva l'elisoccorso

Due feriti nell'incidente avvenuto poco dopo le 14 di oggi, 3 marzo, a San Lazzaro di Savena: due veicoli si sono scontrati in località Gallo sulla via Emilia e i conducenti sono rimasti incastrati nelle vetture.

Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco di San Lazzaro che li hanno liberati e affidati alle cure dei sanitari. Due persone sono state trasportate in ospedale, uno in elisoccorso. Da quanto di apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.

Giornata nera quella di ieri sulle strade del bolognese. A Castel San Pietro un'utilitaria ha invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro un camion. Un 21enne di Faenza è rimasto gravemente ferito. Nel primo pomeriggio, sulla tangenziale si sono scontrati una moto e un'auto, fortunatamente senza gravi conseguenze, mentre poco più tardi l'autostrada è stata chiusa a causa di un incendio che ha coinvolto un un mezzo pesante che trasportava paglia, con gravi ripercussioni sul traffico.