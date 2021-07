Incidenti a San Lazzaro: feriti un ciclista e un'automobilista

I sinistri in via Caselle e all'incrocio con Zucchi-Russo

Doppio incidente a San Lazzaro. Una donna e un uomo sono rimasti feriti in due distinti incidenti, uno dei quali ha interessato appunto un 85enne in sella alla sua bici da corsa.

Il primo sinistro si è verificato nella mattinata, e ha coinvolto il ciclista e un'auto di grossa cilindrata. L'uomo ha riportato ferito per fortuna non gravi ed è stato portato via in ambulanza per accertamenti e le cure del caso.

Qualche ora più tardi, è toccato a una donna, alla giuda di un'auto, dover ricorrere alle cure dei sanitari per un incidente con un furgone, all'incrocio tra via Russo e via Zucchi. Anche in questo caso, la ferita è stata portata in ospedale in codice due, con ferite non gravi. In entrambi i casi la polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica degli incidenti.