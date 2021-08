Incidente a San Lazzaro, morto il pedone investito

E' deceduto nella notte scorsa il pedone 96enne che lo scorso 6 agosto era stato investito a San Lazzaro, all'incrocio tra via Jussi e la via Emilia.

L'uomo, da allora ricoverato in ospedale, si è via via aggravato, fino al tragico esito. Lo stesso era stato soccorso sin dai primi momenti successivi all'impatto anche dai farmacisti della farmacia dalla quale era appena uscito. Secondo i rilievi della polizia locale il signore stava attraversando sulle strisce, quando un'auto ha svoltato da via Jussi, centrandolo in pieno.