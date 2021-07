Incidente a San Lazzaro: ferita grave una motociclista

L'impatto lungo la via Emilia, poco prima del ponte sul Savena

Via Emilia

Incidente ieri pomeriggio alle porte di San Lazzaro di Savena. Una donna di 31 anni è rimasta ferita dopo l'impatto con un'auto: trasportata con urgenza in ospedale in codice tre, la 31enne verserebbe in gravi condizioni.

Lo schianto si è verificato intorno alle 18:30, poco dopo il ponte sul Savena, all'altezza di un noto negozio di design. Qui l'utilitaria condotta a un sessantenne e la moto sulla quale viaggiava la 31enne sono andate a impatto, mentre procedevano nella stessa direzione, Bologna, con un urto retro-laterale. Spetterà ai vigili della polizia locale di San Lazzaro ricostruire la dinamica dell'accaduto nei dettagli.