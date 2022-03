Investe una donna ferendola gravemente e fugge. Poi la notte insonne e il pentimento

Ha raccontato di aver passato una notte insonne, di essere molto spaventata e di essersi resa conto del male che ha causato nell'essere scappata dopo aver investito e lasciato a terra ferita una donna. Il 'pirata della strada', poi pentito, ha il volto di una cittadina albanese di 27 anni.

Auto pirata

I fatti risalgono all'8 marzo, quando una bolognese di 49anni è stata tamponata e investita mentre percorreva in bicicletta via Cento, a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. L'impatto è stato violento, tanto che la vittima è stata trasportata al pronto soccorso in codice di massima gravità. Ancor più grave il fatto che l'automobilista non si fosse fermato per prestare soccorso, così i carabinieri hanno avviato le ricerche del "pirata della strada".

Poi la confessione

Ricerche che però non c'è stato bisogno di proseguire. E' stata infatti la stessa conducente dell'auto a presentarsi ieri mattina in caserma e a dare la sua versione dei fatti ai militari di San Giovanni. Scaramucce e pianti dei suoi due bimbi, che sedevano sul sedile posteriore, l'avrebbero distratta, tanto da non riuscire ad evitare l'impatto, benché procedesse a 60-70 km orari, quindi la fuga dal luogo dell'incidente. In preda probabilmente al panico.

Poi il groviglio di coscienza. Nelle ore successive, spaventata e pentita, la donna ha deciso di ammettere le sue responsabilità e si è costituita. Al suo indirizzo è scattata una denunciata per omissione di soccorso, lesioni stradali e fuga.

Circa le condizioni della 49enne investita, da quanto si apprende nonostante versi in condizioni serie, fortunatamente non è in pericolo di vita.

(VIA CENTO, SAN MATTEO. FOTO REPERTORIO)