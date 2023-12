Incidente a San Pietro in Casale, ambulanza va fuori strada: morta una donna

Ha fatto una vittima l'incidente avvenuto oggi poco prima delle 13 a San Pietro in Casale, in via Gavaseto, località Cenacchio.

Per motivi da accertare, il conducente di un'ambulanza avrebbe perso il controllo del mezzo andando fuori strada.Il mezzo trasportava duee donne, una delle quali è è deceduta nell'impatto. I due operatori, dipendenti della Croce Rossa, avrebberi riporato ferite lievi.

notizia in aggiornamento