San Pietro in Casale: camionista ubriaco, tir va fuori strada e finisce in un campo

Guidava con un tasso di alcol nel sangue di 1,95 grammi per litro. Nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, una pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera è intervenuta in via Altedo, a San Pietro in Casale, dopo la segnalazione di un autoarticolato finito fuori strada e finito nel campo agricolo.

Il tir di proprietà di una azienda polacca, dopo avere percorso diverse decine di metri fuori strada, si era arrestato a lato strada. Il conducente, un autotrasportatore, cittadino polacco di 46 anni, in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto alla prova con etilometro e risultava avere un tasso di alcol nel sangue di 1,95 grammi per litro. Si tratta di un tasso particolarmente rilevante "se si pensa che gli autotrasportatori, quali conducenti professionali, hanno l’obbligo del tasso zero”, fa sapere la Polizia locale.

L’autista è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Bentivoglio, per essere sottoposto agli accertamenti anche in ordine alla eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il polacco è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata e verrà sospesa dal Prefetto di Bologna in attesa del previsto provvedimento definitivo di revoca.

Il mezzo, che stava circolando senza carico, su indicazione dell’azienda polacca, è stato poi affidato al custode giudiziale, in attesa che venga recuperato da un incaricato.