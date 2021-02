Incidente a San Pietro in Casale: investito dall'auto, morto 80enne

L'anziano era del posto. Anche l'elisoccorso sul luogo dell'incidente ma per il signore non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale a San Pietro in Casale. Nel tardo pomeriggio di oggi 27 febbraio un anziano di 80 anni, residente del posto, è stato travolto da un'auto in corrispondenza dell'incrocio tra via Pescerelli con via IV Novembre.

Sul luogo dell'impatto è arrivata la polizia locale Reno Galliera e il 118, che poi ha chiamato anche l'elisoccorso in supporto. I sanitari hanno tentato di rianimare il signore, ma dopo qualche minuto per lui non c'è stato più niente da fare. Il traffico è stato deviato per il tempo necessario ai rilievi di rito. In corso di ricostruzione la dinamica dell'accaduto.