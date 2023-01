Incidente a San Pietro in Casale, ragazzina investita sulle strisce pedonali

Una ragazza di 16 anni è stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la Strada Provinciale 4 - Galliera per raggiungere la fermata dell'autobus. E' accaduto stamane a San Pietro in Casale, nel bolognese. Fortunatamente non parrebbero esserci state gravi conseguenze dopo l'incidente ma l'accaduto riapre il dibattito sulla sicurezza lungo l'arteria stradale.

“L'avevamo proposto in campagna elettorale, ora chiediamo al Sindaco di far propria la nostra proposta, serve un semaforo per l'attraversamento pedonale", così i consiglieri del Comune di San Pietro in Casale - Mattia Polazzi, già Capogruppo in Città Metropolitana, e Diego Mazzanti, Consigliere dell'Unione Reno-Galliera - per il tratto della SP4 su Maccaretolo, la frazione più popolosa di San Pietro in Casale, il cui abitato è attraversato dalla Strada Provinciale Galliera .

"Ci segnalano costantemente auto che sfrecciano a velocità ben più alte dei 50km/h previsti dal codice della strada. Proprio per questo - aggiungono i due consiglieri - abbiamo presentato, nell'ultima seduta del Consiglio comunale (poi votato anche dalla maggioranza) una mozione che impegnava il Sindaco a presentare formale richiesta alla Città Metropolitana ed alla Prefettura per l'installazione di un autovelox prima dell'ingresso nell'abitato di Maccaretolo sulla SP4". "Gli abitanti delle frazioni non possono essere considerati abitanti di serie B, servono azioni rapide ed efficaci per garantirne la sicurezza", chiosano Polazzi e Mazzanti.