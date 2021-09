Incidente a Sant'Agata: schianto tra auto, morto a 44 anni

L'uomo era residente ad Anzola, ma aveva parenti in paese. Niente da fare per i soccorsi

Un uomo di 44 anni, Mario DI Puorto, è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, nel territorio di Sant'Agata Bolognese. il sinistro mortale è avvenuto lungo la Sp258 che collega Crevalcore a San Giovanni in Persiceto, in frazione Crocetta. Per cause da accertare, l'auto sulla quale viaggiava Di Puorto si è schiantata con un'altra macchina che proveniva dalla direzione opposta, in un impatto frontale.

L'urto è stato molto violento, e si è dovuto estrarre l'uomo dal veicolo con l'uso di speciali attrezzature. Affidato ai sanitari del 118, accorsi sul posto anche con l'elisoccorso, per di Puorto non c'è stato però nulla da fare.

Ferite di media gravità per la conducente dell'altra vettura, una 20enne. Il 44enne, originario della Campania ma residente ad Anzola Emilia da tempo, aveva parenti a Sant'Agata. Degli accertamenti del caso si stanno occupando i carabinieri.