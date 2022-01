Incidente stradale a Sant'Agata: 33enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Valentina De Micco, 33enne di San Giovanni in Persiceto: è deceduta all'ospedale del comune del bolognese, dove era stata trasportata in codice di massima gravità a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente di questa mattina a Sant'Agata Bolognese, tra via Montirone e Malmanago, dove alla guida di una Seat Ibiza si è scontrata violentemente con una Nissan, finendo nel fosso adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della stazione e l'elisoccorso del 118. Valentina lascia due bimbi piccoli.

Ferita lieve la 26enne del modenese alla guida dell'altra autovettura.