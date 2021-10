Incidente a Crevalcore: morta la 28enne Sara Cuomo

Si chiamava Sara Cuomo e aveva 28 anni la donna morta nell'incidente stradale di questa mattina sulla Strada Statale 568 ‘di Crevalcore’.

La giovane, residente a Spilamberto, in provincia di Modena, era alla guida di un'utilitaria Kia, e, per cause da accertare, avrebbe invaso la corsi opposta, mentre sopraggiungeva un pullman senza passeggeri a bordo. Nell'impatto ha riportato gravi lesioni e nonostante i soccorsi, è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della viabilità.