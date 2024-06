Incidente in A1: scontro moto-camion, traffico bloccato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, in direzione di Bologna, è stato riaperto il tratto, chiuso precedentemente, per un incidente avvenuto all'altezza del km 205 e 700, che ha visto il coinvolgimento di un camion e una moto.

Il traffico defluisce in corsia di sorpasso.

In direzione Bologna si registrano 10 km di coda a partire dal bivio con la A1 Direttissima, mentre, in direzione di Firenze, si è formata una coda di 1 km per curiosi, a partire da Sasso Marconi nord.

Uscite consigliate

Per coloro che sono diretti verso Bologna, dopo l'uscita consigliata di Sasso Marconi, utilizzare la Strada Statale 64 Porrettana con rientro in autostrada a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio in direzione Milano e a Bologna Fiera in direzione Ancona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Notizia in aggiornamento