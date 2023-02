Incidente a Sasso Marconi: carambola tra auto, quattro feriti sulla Nuova Porrettana

Nuova Porrettana al centro di un incidente ieri nel tardo pomeriggio, all'altezza di sasso Marconi. Quattro automobilisti sono rimasti incastrati a seguito della carambola avvenuta tra le rispettive auto lungo il tratto banalizzato della ex autostrada A1 che mette in connessione le valli del Reno e del Setta con la viabilità ordinaria.

I vigili del fuoco sono arrivati in forze per estrarre gli occupanti dei veicoli rimasti incastrati tra le lamiere. Il 118 ha poi provveduto a trasportare i feriti -tutti in codice due- al Maggiore di Bologna. Forze dell’ordine sul posto e tratto chiuso per la durata dei rilievi. In base a una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un frontale che poi ha innescato una carambola di mezzi.