Schianto in moto nella notte, grave un 40enne

Questa notte un motociclista italiano di quarant’anni, in sella a una moto Yamaha 600, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Strada Statale “64-Porrettana”, all’altezza di via Gasparri nel Comune di Sasso Marconi.

Ad accorgersi del sinistro, avvenuto poco dopo la mezzanotte, è stato un Carabiniere libero dal servizio, effettivo alla Stazione dell’Arma di Sasso Marconi che si trovava nelle vicinanze.

Accorso sul posto, il militare ha prestato i primi soccorsi al malcapitato, steso sull’asfalto e in condizioni molto gravi, a causa delle ferite provocate da un impatto violento con un muretto di contenimento, che lo stesso aveva centrato uscendo dalla carreggiata nel percorrere una curva, in direzione di Bologna.

All’arrivo dei sanitari del 118, chiamati dal militare, il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. La viabilità del tratto stradale interessato dall’incidente è stata gestita dai carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale.