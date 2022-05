Incidente a Sasso Marconi: grave un 22enne

Ennesimo grave incidente sulle strade del bolognese. E' accaduto nella serata di ieri, 3 maggio, a Sasso Marconi, su Viale John Fitzgerald Kennedy . Nello schianto che ha visto coinvolti due mezzi, un'auto e uno scooter (non una moto come precedentemente riferito, ndr) è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 22 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane. Le ferite riportate nell'impatto hanno richiesto il trasportato d'urgenza del 22enne, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 3 ovvero quello di massima gravità.

Si lavora per ricostruire la dinamica del sinistro, le cui cause sono ancora da delineare. Al momento si sa che il ragazzino viaggiava in sella al mezzo a due ruote quando , dopo l'impatto con la vettura all'altezza di un incrocio, è finito contro un albero.

Sequenza di gravi incidenti: sale la preoccupazione, si cerca la ricetta pro sicurezza

In pochi giorni una nonna ha perso la vita e il suo nipotino di 9 anni è rimasto gravemente ferito. Qualche ora dopo, a San Lazzaro, hanno perso la vita un uomo e una donna , carbonizzati dopo lo schianto all'altezza di una rotonda. I dati parlano di un trend in aumento di sinistri stradali nel bolognese.

La consigliera metropolitana con delega alla mobilità ciclabile, Simona Larghetti, interrogata da BolognaToday sulla questione ha rilanciato il progetto "città 30", ovvero il vecchio limite di 50 km/h sostituito dai 30 km/. Insomma calmierare la velocità per rendere le vie più sicure. Ricetta che però non sembra soddisfare del tutto Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla Sicurezza Stradale Emilia-Romagna. "Giusti i limiti di velocità, ma se non si ha la forza di farli rispettare..." Ha replicato sempre a BolognaToday, in una lunga intervista nella quale - dati alla mano - si è cercato di fare un'analisi della criticità sulle nostre strade e quale possano essere le soluzioni.

(ultimo aggiornamento ore 10.06 dettagli sinistro)