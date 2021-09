Incidente a Sasso Marconi: prova la moto dell'amico e cade, morto

Un uomo di 41 anni, S.G., è morto ieri pomeriggio dopo un incidente in moto a Pontecchio Marconi, avvenuto vicino a alla fiera di paese, la Fiera piccola. Subito dopo l'incidente sono stati rapidissimi i soccorsi ad accorrere sul posto, già in presidio alla kermesse, ma per l'uomo residente in Appennino, non c'è stato nulla da fare.

Dei rilievi si è occupata la polizia locale: secondo una prima ricostruzione sembra che il 41enne avesse in prova il mezzo, prestatogli da un amico, ma per cause in corso di accertamento il mezzo è finito fuori controllo andando a terminare la sua corsa contro un guard-rail e sbalzando il 41enne -privo di casco- a terra. Immediato il lutto cittadino: la fiera, che doveva concludersi il prossimo mercoledì, è stata annullata.