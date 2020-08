Incidente a Medicina, sbanda e finisce oltre la siepe: soccorsa in elicottero

Incidente stradale stamattina prima dell'una a Medicina. Un'automobile, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada in via Fava, sulla strada provinciale 253. Il veicolo è finito oltre una siepe capovolgendosi su un fianco e la donna alla guida è rimasta ferita.

Sul posto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato la paziente all'ospedale Maggiore. Insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.