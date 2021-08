Frontale all'alba tra furgone e auto: tre feriti

Paura all'alba questa mattina in via Muzza a Ravarino, sulla provinciale di Crevalcore, quando alle 5.45 una Renault Clio e un furgone aziendale cassonato si sono scontrati frontalmente.

Ferite a assistite dai sanitari del 118 le due persone che viaggiavano sul mezzo e il conducente della vettura. Nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per un principio di incendio dell'autovettura. Disagi alla circolazione per la chiusura temporanea della provinciale.