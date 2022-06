Scontro auto moto fra via Arno e via Genova: ferito gravemente un ragazzo di 18 anni

Era in sella al suo scooter intorno alle due della scorsa notte il 18enne che si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore di Bologna. Stava guidando fra via Arno e via Genova quando un'auto l'ha travolto: alla guida del mezzo un 25enne. Le cause al vaglio della Polizia Locale. Immediato l'intervento del 118 e il trasferimento in ospedale. Un altro motociclista di 30 anni è andato a sbattere contro un palo in via Tolmino, in zona Saragozza. Questo secondo incidente è avvenuto intorno all'una di notte.