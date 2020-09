Incidente a Modena, 43enne morto sul colpo. Gli amici: "Eri unico"

L'impatto è stato violentissimo e Sebastiano Cava, 43enne bolognese, non ha avuto scampo, dopo il frontale con un camion, avvenuto ieri mattina a Modena, poco dopo le 6 lungo via Virgilio, in prossimità della Fiera e della deviazione per via Viazza di Ramo.

Commoventi i messaggi sui social da parte di chi conosceva Sebastiano, che lavorava come magazziniere alle Poste, come l'accorato addio di un amico: "Dopo questa brutta notizia non si quanto mi ci vorrà a riprendermi da la perdita del mio Amico e Fratellino acquisto, RIP caro Sebastiano, vola tra gli angeli e proteggi i tuoi genitori. Ciao amico mio, Amico mio riposa in pace tvb eri unico..."

Il 43enne, al volante della Ford Fiesta, è morto sul colpo. Grave anche il passeggero, una donna di 48 anni, che è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara dal 118 intervenuto con ambulanza e automedica, con il supporto dei Vigili del Fuoco. La donna, bolognese anche lei, si trova in Terapia Intensiva. Illeso invece il camionista, un 41enne.