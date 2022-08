Chi era la giovane mamma morta nell'incidente in via Massarenti

Uno scontro fatale che non ha lasciato scampo a Sonia Fabbri, 36enne di Castenaso, vittima dell'incidente di oggi, 31 agosto, in via Massarenti.

Erano le 6.30 circa, quando, per motivi da accertare, in sella al suo scooter Agility si è scontrato contro un furgone che transitava in direzione opposta.

Da quanto si apprende, la donna è stata sbalzata dalla sella e il suo corpo è stato trovato a diversi metri dal luogo dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili. I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla polizia locale.

Incidente mortale all'alba | VIDEO

Castenaso piange Sonia

Al cordoglio per la scomparsa si unisce anche l'Amministrazione comunale di Castenaso che "esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Sonia Fabbri, nostra concittadina, che ha perso la vita stamattina in un tragico incidente stradale. Le nostre più sentite condoglianze al figlio, al compagno e ai familiari tutti".