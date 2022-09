Oggi a Castenaso l'ultimo saluto a Sonia Fabbri

Oggi si terranno le esequie di Sonia Fabbri, la giovane mamma morta, il 31 agosto, in via Massarenti: la camera ardente sarà allestita presso la camera mortuaria dell'ospedale di Budrio dalle ore 15:30 alle 17:00.

Lo rende noto le amministrazioni comunali di Budrio e Castenaso, su richiesta della famiglia, il papà e la mamma, Sergio e Loredana, la sorella Lara, il compagno Alessandro e il figlio Daniele, che chiedono anche offerte all’Ant.

Sonia ha perso la vita a 36 anni mentre alle 6.30 di due giorni fa si stava recando a lavoro in centro a Bologna in sella al suo scooter: secondo la ricostruzione e i rilievi, ancora al vaglio della municipale, un furgone avrebbe invaso la corsia opposta investendo in pieno lo scooter.

L'annuncio funebre