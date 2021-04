Incidente a Castel San Pietro: due morti in uno scontro frontale

Un terribile incidente sugli Stradelli Guelfi, nel comune di Castel San Pietro, è stato fatale per due 43enni: viaggiavano a bordo di una Opel Meriva che si è scontrata con una Macan, il suv della Porsche.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, si è trattato di una vera e propria carambola: poco prima delle 19.30, il suv, mentre rientrava da un sorpasso, avrebbe urtato una Punto per poi centrare in pieno la Meriva, con a bordo le due vittime, che proveniva dalla parte opposta, mandandola a finire in un fosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimare i due uomini sono stati vani.