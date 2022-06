Investito e morto in via della Pietra: 'biciclettata' di solidarietà per Strato Esposito

Un fiore e tanta solidarietà per dire "basta2 alle morti in strada e rendere omaggio a Strato Esposito, il 53enne falciato e ucciso da da un'auto domenica 5 giugno in via della Pietra. Per la serata di oggi, 7 giugno, l'associazione Salvaiciclisti ha organizzato una biciclettata fino al luogo della tragedia.

La vittima, da quanto si apprende, stava chiacchierando con degli amici sul marciapiede, quando un veicolo ha sbandato e lo ha investito. Vani i soccorsi per Strato che è deceduto poco dopo all'Ospedale Maggiore.

"Sconvolte per questa ennesima ingiusta tragedia, e vicine alla famiglia e agli amici e amiche di Strato - si legge sui social - in occasione del Bike Me To The Moon pedaleremo fino a Borgo Panigale per portare un fiore e dire basta, basta morti in strada, basta città a misura di automobili, basta media che parlano di 'auto impazzita' come se fossimo in un film di fantascienza e non in pieno centro abitato all'ora di pranzo".

Il ritrovo dei ciclisti è alle 20:00 in Piazza XX Settembre, davanti Porta Galliera per poi partire alle 20:30 in direzione di Via della Pietra.

Ieri, una delle fondatrici di "Salvaicilisti" e consigliera comunale, Simona Larghetti, in consiglio ha ricordato Strato Esposito auspicando al più presto la "città 30", ovvero l'istituzione a Bologna della velocità massima consentita è di 30 chilometri orari.

"Le auto fanno quello che diciamo noi"

Le auto, ha detto Larghetti "fanno quello che gli diciamo noi. Se premiamo il pedale, accelerano. Se guardiamo il telefonino anziché la strada, il volante non sterza da solo, e ci scontriamo con un’altra auto, ammazziamo un passante. Perché è questo quello che è successo: la violenza dello scontro lascia pochi dubbi. La velocità era elevata e l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, non il contrario. Se non iniziamo a responsabilizzare gli utenti forti continueremo ad avere vittime".

Sepre nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sulla sicurezza stradale e i controlli delle violazioni al Codice della strada da parte della Polizia Locale, presentato proprio dalla consigliera Simona Larghetti (Coalizione civica) e firmato dai gruppi consiliari Coalizione Civica, Lepore Sindaco, Movimento 5 stelle, Verdi, e dai consiglieri e consigliere Michele Campaniello, Claudio Mazzanti, Vincenzo Naldi, Meri De Martino, Franco Cima, Isabella Angiuli, Roberta Toschi, Loretta Bittini (Partito Democratico). L'ordine del giorno è stato approvato con 25 voti favorevoli (Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti, Movimento 5 stelle, Verdi) e 10 non votanti (Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia).

(Foto archivio)