Chi era il pedone falciato e ucciso su via della Pietra

Tragedia ieri, domenica 5 giugno poco dopo le 13, in via della Pietra, nel quartiere Borgo Panigale, all'altezza del civico 25, dove Strato Esposito, 53 anni, ha perso la vita. La richiesta di intervento è arrivata alle ore 13.30.

L'uomo che stava camminando sull'area di sosta a margine della carreggiata è stato investito da un'auto che percorreva via della Pietra in direzione via Emilia Ponente e all'altezza del civico 18.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale il conducente, rimasto illeso, ha perso il controllo andando a sbattere contro alcune auto in sosta per poi travolgere la vittima.

Il 53enne ha riportato ferite gravi ed è stato immediatamente trasportato all'Ospedale Maggiore in codice 3, ma è deceduto poco dopo.