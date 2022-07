A1, tamponamento nella notte: muore 29enne, grave la sua amica

Incidente mortale la scorsa notte sull'autostrada A1. A perdere la vita un giovane di 29 anni residente a Bologna che guidava l'auto su cui viaggiava insieme alla sua amica, gravemente ferita, ora ricoverata all'Ospedale Maggiore di Parma.

In base a quanto si apprende, i due, intorno alle 3, di ritorno dal concerto di Salmo a Milano, si trovavano all'altezza di Fontanellato, in provincia di Parma, quando un'auto - per cause ancora da accertare - li ha fortemente tamponati. Il conducente del veicolo, sotto choc, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.

Secondo una delle ipotesi, i due giovani stavano procedendo lentamente lungo l'autostrada quando sono stati tamponati. Sul posto gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi previsti per legge, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.